Candidatura de Bruno de Carvalho formaliza entrega da lista

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, formalizou hoje a entrega da sua lista para a recandidatura à presidência do clube, cujas eleições para os órgãos sociais estão agendadas para 4 de março.

Acompanhado pelo mandatário da sua candidatura, Daniel Sampaio, e por diversos elementos da sua equipa, o líder 'leonino' entregou no Estádio José Alvalade os dossiês ao presidente da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, cumprindo assim a imposição eleitoral de entrega dos documentos até às 18h00 de quinta-feira.

"Está assim cumprido o primeiro passo desta candidatura, que é uma candidatura de continuidade, mas, ao mesmo tempo, de inovação. Pretendemos continuar um projeto que foi iniciado há quatro anos, em que o Sporting foi reerguido como clube", afirmou Daniel Sampaio aos jornalistas.



O mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho vincou a experiência de uma lista "de pessoas que conhecem muito bem os dossiês" e de um Conselho Leonino plural, reunindo "sportinguistas de diversas origens" e com "diversos pensamentos".



"Estamos convictos de que vamos ter uma vitória. Vamos esforçar-nos para que a campanha eleitoral decorra o melhor possível, que haja possibilidade de os sportinguistas terem acesso a todos os documentos e propostas dos candidatos, de modo a contribuir para dignificar o Sporting", sentenciou.





Em relação à entrega da documentação da lista de Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares confirmou que foram apresentados todos os documentos. "Agora vão ser devidamente analisados e a partir das 18:00 do dia 02 temos 48 horas para dar a conhecer ao mandatário da lista se está conforme ou se precisa de algumas correções", esclareceu o dirigente.A candidatura de Pedro Madeira Rodrigues será também formalizada ne quarta-feira com a entrega dos dossiês da lista, sendo necessários mil votos de sócios do Sporting para a sua validação no processo eleitoral. Após a entrega de todos os documentos, será efetuado um sorteio para definição da letra correspondente ao candidato no boletim de voto.