Canelas 2010 batido pelo único adversário que não o boicotou

No final do jogo, o presidente do Canelas 2010 - cujos 11 triunfos por falta de comparência dos adversários já lhe valeram o apuramento para a segunda fase distrital de promoção ao Campeonato de Portugal (terceiro escalão) - disse "ter a garantia" que os clubes apurados na Série 2 vão comparecer aos jogos.



"Tenho a garantia de que vão comparecer aos jogos da segunda fase", afirmou Bruno Canastro que, sem citar quais, acrescentou que "dois dos atuais clubes em boicote mostraram arrependimento pela decisão tomada".



Com oito jornadas ainda por disputar, o Canelas 2010 vai continuar a sua "pré-época", como definiu Bruno Canastro, até serem conhecidos os adversários e o calendário da próxima fase.



Ben (41 minutos) e Organista (87) marcaram os golos de uma partida que teve nove cartões amarelos e um vermelho.

O Canelas 2010 voltou a jogar dois meses e meio depois da última partida na Série 1 do Campeonato de Elite da Associação de Futebol de Porto (AFP) e perdeu por 2-0 na receção ao Candal.Alvo do boicote de 12 dos 13 clubes que com ele integram a Série 1 daquela prova, a equipa de Gaia já não jogava desde o empate 0-0 com o Padroense, a 23 de novembro de 2016, somando 11 jogos sem competição.Na receção ao Candal, o clube anfitrião começou por oferecer uma camisola à formação visitante, mas, durante o jogo, a AFP foi visada pelos adeptos locais que exibiram uma faixa com a frase "AF Porto!!! Vergonha nacional".