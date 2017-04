Canelas perde na Maia e Madureira oferece camisola a advogado

"É inadmissível o que aconteceu. Esse senhor é tudo menos árbitro e só está à procura de protagonismo. Não faz sentido que tenha furado um boicote que foi feito para lutar pela segurança da classe", disse o dirigente à agência Lusa.Num estádio com cerca de 500 espetadores, os olhos estavam todos postos nas duas equipas visitantes - a de arbitragem e a do Canelas.Nas bancadas estavam algumas figuras conhecidas, nomeadamente a ex-maratonista Fernanda Ribeiro, Nelson Sousa, advogado de Março Gonçalves, e Lourenço Pinto, presidente da AFP.Este último abandonou o estádio cerca de 20 minutos antes do final do encontro, não se mostrando disponível para falar com os jornalistas.Os adeptos do Maia, ainda antes da partida iniciar, estavam apreensivos com o que poderia acontecer, ainda assim, convictos na vitória.Alberto Almeida, sócio do Maia, era o rosto de um adepto triste com o estado do futebol."O que aconteceu em Rio Tinto envergonha o futebol português. E faz-me pensar no que pode hoje acontecer aqui. Independentemente disto tudo, fico contente que um árbitro tenha decidido arbitrar o encontro", disse à agência Lusa.Num jogo que decorreu sem sobressaltos, o Maia colocou-se em vantagem aos 35 minutos, por intermédio de Pedras, antes de o Canelas chegar ao empate, aos 60, através de Rola.A festa foi grande no banco dos gaienses que fizeram questão de celebrar com os cerca de 50 adeptos na bancada, sob o olhar atento da Polícia de Segurança Pública, que vigiava aquela zona do estádio.No entanto, o Maia acabou por marcar mais dois golos e impôs a segunda derrota ao Canelas nesta fase da prova.No final manteve-se o clima de tranquilidade e 'fair-play', com as equipas a cumprimentarem-se e os jogadores do Canelas a aplaudirem todos os adeptos presentes.O capitão dos gaienses, Fernando Madureira, ofereceu a camisola ao advogado de Marco Gonçalves, Nelson Sousa, que se encontrava na bancada dos adeptos do Maia.