Cansaço e lesões alarmam Jesus

Por M.M.R. | 08:41

A condição física de alguns jogadores do Sporting está a causar preocupação a Jorge Jesus, que amanhã defronta a Juventus para a Champions e no domingo o Sp. Braga para o campeonato, apurou o CM.



As lesões de Mathieu e Piccini, que vão parar entre duas e três semanas, são a maior dor de cabeça do técnico. Mas o cansaço acumulado das primeiras escolhas de Jesus pode obrigar o treinador a pensar em algumas alternativas. Jogadores como Battaglia, Coates, Gelson Martins, Acuña, Bas Dost ou Bruno Fernandes já têm pelo menos 15 jogos nas pernas ao serviço do Sporting esta época, sem contar com os encontros ao serviço das respetivas seleções.



Outro problema é a propensão a lesões. Fábio Coentrão tem sido fustigado nas últimas temporadas, por isso todos os cuidados são poucos para evitar que o lateral se lesione. O internacional português é uma peça fundamental no Sporting e a equipa acusa a ausência do jogador quando este não está em campo.



Gelson Martins, além dos muitos minutos já acumulados, ainda não está totalmente recuperado de problemas nos dentes, sabe o CM. O extremo, ainda assim, vai ser utilizado amanhã frente à Juventus, tal como já tinha acontecido frente ao Rio Ave, na Liga.



Apesar das fragilidades físicas de alguns jogadores, Jorge Jesus não vai fazer gestão contra os italianos, porque uma derrota afasta praticamente os leões da Champions. E frente ao Sp. Braga o treinador também não vai arriscar, visto que a Liga é a grande prioridade do Sporting. Além disso, Jesus sabe que após o duelo com os bracarenses, haverá uma paragem para compromissos com as seleções, podendo fazer treino de recuperação com os jogadores que não forem convocados.



Depois dessa paragem há Taça de Portugal frente ao Famalicão (16 de novembro), onde o técnico pode fazer descansar as peças-chave a pensar no Olympiacos, dia 22.



André Pinto e Ristovski no onze

Os defesas André Pinto e Ristovski devem ser lançados no onze do Sporting para o jogo da Champions frente à Juventus, para colmatar as ausências dos lesionados Mathieu e Piccini, respetivamente.



Bruno: "Não pensem que me vão calar"

"Não serão empresários, presidentes do Conselho de Disciplina ou do Conselho de Justiça que me definem regras. Tenho as regras todas e sei os 10 mandamentos. Devia haver um 11º: não deverias ser estúpido ao último grau. Não pensem que me vão calar. Quanto mais me espicaçam mais tramados estão", disse ontem Bruno de Carvalho, presidente do Sporting.