Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cântico da claque do Sporting contra o FC Porto pode dar castigo

IPDJ pondera suspensão semelhante à de que foi alvo Fernando Madureira

Por João Pedro Óca e Pedro Neves de Sousa | 08:48

Elementos das claques do Sporting podem ser suspensos pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) na sequência dos cânticos ofensivos aos adeptos do FC Porto no clássico em hóquei em patins na última quarta-feira (2-1 para os dragões).



O CM sabe que o organismo admite abrir um processo para averiguar o comportamento dos adeptos, que gritaram: "Quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o c…", mediante o relatório realizado pelas autoridades, tal como sucedeu no caso da suspensão de Fernando Madureira (que recorreu da decisão).



O chefe dos Super Dragões foi proibido pelo IPDJ de entrar em recintos desportivos durante 6 meses, depois de um grupo de adeptos, no qual se incluía, ter entoado um cântico alusivo à tragédia da Chapecoense, desejando a morte dos atletas do Benfica.



Nesse caso, sabe o CM, o IPDJ só avançou para o castigo depois de receber o auto das autoridades, que identificaram Fernando Madureira já depois do FC Porto-Benfica em andebol. Na polémica que envolve os adeptos do Sporting ligados a claques procederá de igual forma. Samico, um dos chefes da Juventude Leonina, estava no grupo.