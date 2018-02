Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Capangas’ levam Luís Filipe Vieira ao DIAP

Líder do Benfica foi acompanhado do advogado e prestou depoimento durante uma hora.

Por Mário Figueiredo | 08:35

Luís Filipe Vieira foi esta quarta-feira ouvido durante uma hora, na condição de arguido, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), em Lisboa, no âmbito do caso dos ‘capangas de Aves’, na sequência de alegadas ameaças durante o jogo D. Aves-Benfica (1-3), desta época. A qualidade de arguido foi confirmada ao CM por fonte oficial do Benfica.



O presidente das águias chegou à 15ª secção do DIAP pelas 14h00. Na base deste processo está uma entrevista à BTV, em novembro, na qual Vieira disse que "quatro capangas" identificados com o FC Porto ameaçaram a comitiva do Benfica durante o jogo. Foi por isso alvo de um processo por difamação.



"A prova mais flagrante foi nas Aves. Todos identificados com os Super Dragões, a dizer ‘partíamos estes gajos todos’… No final do jogo não foram adeptos do Benfica que criaram confusão, foi aquela tropa. Disse à GNR que o meu carro ia à frente do autocarro porque se estava a passar alguma coisa e eles eram responsáveis", acusou o líder das águias na entrevista.



A denúncia de Vieira visava Vítor Catão, diretor desportivo do Canelas, e ainda Vitinho (o filho de Catão), antigo guarda-redes de hóquei em patins do FC Porto, e mais dois elementos.



PORMENORES

Queixa por difamação

Vítor Catão demarcou-se dos Super Dragões e negou qualquer tentativa de intimidação, apresentando uma queixa contra Vieira por difamação.



Catão ouvido na PSP

Vítor Catão também vai ser ouvido no âmbito deste processo hoje na PSP de Rio Tinto. Reclama um pedido de desculpas público de Luís Filipe Vieira.



Jonas aponta à titularidade

O avançado brasileiro Jonas tem registado melhoras da lesão contraída no joelho esquerdo, no último jogo frente ao Portimonense (triunfo das águias por 3-1). Tudo aponta que deverá ser titular no embate deste sábado (18h15, BTV) frente ao Boavista, no Estádio da Luz.



Ivan Cavaleiro elogia Heriberto

Ivan Cavaleiro foi superado como melhor marcador do Benfica B por Heriberto, que soma agora 23 golos. "Heriberto vai voar por palcos mais altos e os seus golos tornam cada vez mais visível a qualidade dos jogadores ‘made in Seixal’", disse Ivan Cavaleiro (agora no Wolverhampton).