Capas de jornais espanhóis ironizam dívida de Ronaldo ao fisco

O Real Madrid C. F. mostra plena confiança no nosso jogador Cristiano Ronaldo, que de acordo com o nosso entendimento actuou conforme a lei quanto ao cumprimento das suas obrigações fiscais. Cristiano Ronaldo sempre mostrou uma clara vontade de cumprir com todas as suas obrigações tributárias desde que chegou ao Real Madrid C. F. em Julho de 2009. O Real Madrid C. F. está absolutamente convicto de que o nosso jogador Cristiano Ronaldo irá provar a sua total inocência neste processo. O Real Madrid C. F. espera que a Justiça actue com a maior celeridade possível para que, o quanto antes, seja provada a sua inocência", pode ler-se em português no site oficial do clube.



Jorge Mendes afirmou, esta quarta-feira, não ter sido notificado pela alegada fraude fiscal cometida por Radamel Falcão.