Capitães do Real Madrid jantam com Ronaldo para saber o que o incomoda

Marcelo, Sérgio Ramos e Modric foram a casa de CR7 para perceber as razões do seu descontentamento.

10:36

Marcelo, Sérgio Ramos e Modric, os dois capitães e o jogador que lidera o meio-campo do Real Madrid jantaram em casa de Cristiano Ronaldo a seguir ao jogo com o Deportivo da Corunha, em que Ronaldo marcou dois dos sete golos dos Merengues.



O objetivo da reunião, que terá sido pedida pelo presidente do clube, Florentino Pérez, para que os jogadores pudessem falar com o português sobre as razões do seu descontentamento. Em Espanha correm notícias de que Ronaldo estará desagradado com o clube por não ter sido cumprida a promessa de aumentar o seu salário, equiparando-o ao dos rivais Messi e Neymar.



Segundo a rádio Onda Cero, os três jogadores estiveram em casa de Ronaldo com as suas mulheres e procuraram animar o craque português, que não deu nas vistas ao não festejar o primeiro golo - no segundo ficou lesionado ao ser atingido por uma bota, que o fez deixar o campo a sangrar.