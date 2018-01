Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capitão do Benevento suspenso um ano por doping

Defesa de 30 anos vai recorrer do castigo.

12:56

O defesa e capitão do Benevento Fabio Lucioni foi na terça-feira suspenso por um ano devido a um controlo antidoping positivo no jogo frente ao Torino, em setembro, da terceira jornada da Liga italiana de futebol.



Lucioni, de 30 anos, acusou o recurso ao esteroide clostebol, enquanto o fisioterapeuta do último classificado do campeonato italiano Walter Giorgione foi punido com uma pena de quatro anos de suspensão, por ter administrado a substância em spray no jogador.



O defesa, que integrou as equipas que conseguiram a promoção do terceiro ao primeiro escalão, em duas épocas, vai recorrer do castigo, tal como Giorgione.



Após 20 jornadas, o Benevento ocupa o 20.º e último lugar do campeonato, com sete pontos, seis deles conquistados nas últimas duas jornadas.