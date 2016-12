Capitão do Valência apanhado a beber e a fumar em festa

O vídeo começou a circular nas redes sociais na segunda-feira, provocando uma profunda revolta nos adeptos do Valência.



"Sinto muito o que aconteceu", concluiu o colega de equipa dos portugueses Nani e João Cancelo.



Na sexta-feira, o técnico do Valência, Cesare Prandelli, deu folga ao plantel, uma vez que o encontro com o Real Madrid foi adiado, devido à participação dos 'merengues' no Mundial de Clubes, onde se sagraram pentacampeões mundiais, após derrotarem o Kashima Antlers por 4-2, após prolongamento.



"Não serve de desculpa, mas estava num momento de lazer e não tinha treino no dia seguinte", referiu o futebolista, de 27 anos.O vídeo começou a circular nas redes sociais na segunda-feira, provocando uma profunda revolta nos adeptos do Valência."Sinto muito o que aconteceu", concluiu o colega de equipa dos portugueses Nani e João Cancelo.Na sexta-feira, o técnico do Valência, Cesare Prandelli, deu folga ao plantel, uma vez que o encontro com o Real Madrid foi adiado, devido à participação dos 'merengues' no Mundial de Clubes, onde se sagraram pentacampeões mundiais, após derrotarem o Kashima Antlers por 4-2, após prolongamento.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



66.7%

66.7% 33.3%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



66.7%

66.7% 33.3%

33.3% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O futebolista espanhol do Valência Dani Parejo pediu esta terça-feira desculpa por ter bebido e fumado numa discoteca, atitudes denunciadas com um vídeo nas redes sociais, explicando que estava num momento de lazer."Lamento as imagens reveladas. São impróprias. Só me resta pedir desculpa aos adeptos, ao clube, ao treinador e aos meus companheiros", escreveu Parejo na sua conta na rede social Facebook.Fontes próximas do jogador revelaram que as imagens foram captadas na quinta-feira passada numa discoteca de Madrid, depois de o capitão da equipa valenciana ter participado num jantar com amigos.