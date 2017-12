Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Carvalhal despedido

Série negra dita saída do Sheffield Wednesday.

Mário Pereira

A acumulação de maus resultados ditou o despedimento de Carlos Carvalhal do comando técnico do Sheffield Wednesday. A militar no Championship (II Liga inglesa), a equipa está numa série de sete jogos sem ganhar, com derrotas nos três últimos encontros.



A gota que fez transbordar o copo da paciência dos responsáveis do clube foi a derrota no jogo realizado no sábado passado. A jogar em casa, o Sheffield Wednesday perdeu com o Middlesbrough (1-2) e caiu para o 15º lugar da classificação. Muito longe dos objetivos traçados no início da época, que passavam por lutar por posições de acesso à Premier League. Após o encontro, o técnico de 52 anos esteve reunido com a administração do clube e na véspera de Natal foi tornada pública a decisão da rescisão de contrato.



"Gostei muito das minhas duas épocas e meia no Sheffield Wednesday. Foram duas épocas fantásticas, nas quais chegámos aos playoffs. Mas infelizmente não conseguimos manter esse registo nesta época", disse Carlos Carvalhal em declarações ao site do clube, tendo ainda referido estar "muito triste" com o desfecho.



Duas vezes quase a subir

Nas duas épocas anteriores, o Sheffield Wednesday esteve muito perto de ascender à Premier League (liga principal), tendo chegado numa das vezes à final dos playoffs de promoção e na outra à meia-final. Sempre com Carlos Carvalhal no comando técnico da equipa.



Espírito Santo lidera

O comandante do Championship é o Wolverhampton, equipa treinada pelo também português Nuno Espírito Santo. Os "wolves" segue destacados com 54 pontos, o dobro dos conquistados pelo Sheffield Wednesday (27 pontos).