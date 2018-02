Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Carvalhal em estado de graça

Treinador conseguiu tirar o Swansea da zona de despromoção da Premier League. Galeses estavam em último lugar.

Por Mário Morgado Ribeiro | 11:00

Entrou casa dentro, como se nada fosse novidade. Carlos Carvalhal não podia ter pedido melhor começo no comando do Swansea.



Saiu do Sheffield Wednesday (segundo escalão do futebol inglês) após uma primeira metade de época com alguns altos e baixos, para entrar diretamente na Premier League. O técnico português não demorou a adaptar-se à nova realidade e tratou de causar impacto imediato. Deu início a uma nova era nos ‘swans’ com uma vitória frente ao Watford, na altura ainda orientado por Marco Silva.



No seguinte jogo caiu aos pés do Tottenham, mas a derrota em nada abalou as convicções do treinador português, nem os objetivos do clube. Esse é, de resto, o único desaire do emblema galês desde que Carvalhal assumiu as rédeas do clube, em dezembro do ano passado.



Nos últimos oito encontros para todas as provas soma quatro vitórias e outros tantos empates. Um registo que não passou despercebido à imprensa inglesa, que não poupou nos elogios à revolução do técnico naquele que era o último classificado do campeonato inglês. Agora, a história é outra. O Swansea está um lugar acima da linha de água com os mesmos 24 pontos que Stoke e Huddersfield. Vale aos ‘swans’ uma melhor diferença de golos.



A saída dos lugares de despromoção é o ponto alto nesta nova aventura de Carvalhal, mas o português não se ficou por aí. Conseguiu apurar o Swansea para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, em que vai defrontar precisamente a sua antiga equipa. Um arranque em grande estilo.



Swansea virou tomba-gigantes em Inglaterra



Os primeiros tempos de Carlos Carvalhal no Swansea ficam marcados pela destreza dos ‘swans’ diante dos grandes do futebol inglês. No primeiro duelo frente a uma das principais equipas da Premier League, os galeses venceram o Liverpool (1-0). Na jornada seguinte, bateram o Arsenal (3-1).