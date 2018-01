Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Janela comenta email polémico

Gestor de futebol foi até ao programa "Liga D'Ouro" explicar email que está a correr as redes sociais.

23:05

Esta semana foi divulgado um email alegadamente enviado por Carlos Janela a Luís Filipe Vieira, no qual o gestor de futebol propõe a criação de um blogue com uma rede de informadores dentro de várias redações.



Este alegado email foi divulgado nas redes sociais e tem valores que, alegadamente, seriam pagos a jornalistas de alguns órgãos de comunicação social para participarem no blogue.



Carlos Janela veio até ao programa "Liga D'Ouro" garantir que desconhecia o conteúdo e que não quer "dar importância a mentiras".



No entanto, acabou por reafirmar que o email não existe. "Suponho que isto é uma montagem", garante, falando de "criminologia de alta qualidade".



"Estamos a entrar num crime de grande maldade e as redes sociais estão a canalizar grupos fanáticos", lamentou Janela, que garantiu receber ameaças constantes e pediu para às autoridades para "fazerem alguma coisa".