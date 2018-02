Carlos Mané: "Gostava de regressar ao Sporting"

Extremo sofreu duas lesões graves no espaço de um ano e em plena recuperação assume o desejo de voltar ao clube no qual cresceu.

Por João Pedro Óca | 11:00

Carlos Manuel Cardoso Mané (23 anos) nasceu a 11 de março de 1994 e tem dupla nacional, portuguesa e guineense. Brilhou em todos os escalões de formação do Sporting até chegar à equipa principal em 2013/14. Nessa época, foi lançado por Leonardo Jardim, fez 21 jogos e marcou 3 golos.



Na temporada seguinte, assumiu- –se como titular, orientado por Marco Silva, apontou 9 golos e ganhou uma Taça de Portugal. Na primeira temporada de Jorge Jesus (15/16), conquistou uma Supertaça e no início de 2016 foi emprestado por duas épocas ao Estugarda (Alemanha).



Na última temporada foi campeão da II Liga alemã. Esteve ao serviço da seleção no Euro sub-19 (2013) e no Euro sub-21 (2015).

Carlos Mané - Foi muito complicado porque já estava preparado para voltar ao ativo. Faltava cerca de uma semana para regressar, estava a treinar e senti uma dor na perna. Felizmente não foi no joelho, mas foi na coxa.-A mensagem do Sporting ["um leão só baixa a cabeça para beijar o símbolo"] foi marcante e deu-me muita força para continuar.- Sim, sem dúvida. É esse apoio que me faz acreditar que vou dar a volta por cima e regressar mais forte.-Está bem. Recebi muito apoio da família, que está muito tempo comigo na Alemanha, amigos e de vários ex-companheiros. O Estugarda tem-me tratado muito bem e já só penso em voltar a jogar.- Vamos ver. Agora estou mais focado na minha recuperação porque isso é o mais importante. Estou muito feliz aqui, num clube grande na Alemanha e sinto que, apesar dos problemas físicos, evoluí muito neste campeonato que é mais rigoroso, físico e tático do que o português. As pessoas tratam-me muito bem. Não querem que me falte nada e isso deixa-me satisfeito.- São coisas que não dependem de mim. Para já estou apenas focado na recuperação e depois terei tempo para avaliar o futuro. Mas é claro que gostava de voltar.-Com Marco Silva fiz uma das melhores épocas da carreira, mas depois Jorge Jesus tomou a sua opção e eu tive de aceitar porque respeito todos os treinadores.-Não, acho que Jesus continua a acreditar nos jovens e já lançou alguns. É o lema do clube.- É uma vida passada no clube, por isso, é óbvio que ainda guardo essa ligação. Estou feliz por ter crescido no Sporting e desejo sempre as maiores felicidades para o clube. Acho que este ano a equipa está forte, tem mais soluções e pode chegar ao título, apesar de os rivais também estarem bem.- Sim, falo muito com o William e o Gelson Martins. São dois de vários amigos que fiz nos tempos em que passei no Sporting.-Estou muito feliz por ele. Soube aproveitar as oportunidades e é o que tem de continuar a fazer. O caminho é para a frente. Tem muitas capacidades para continuar a vingar no Sporting e ser um dos jogadores mais importantes da seleção no Mundial 2018.- Os meus sonhos passam por chegar à seleção e a um clube grande. Agora estou lesionado, mas acredito que quando voltar a jogar vou ter a minha oportunidade.