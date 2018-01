Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Sainz torna-se bicampeão no Dakar2018

Piloto espanhol foi campeão do mundo de ralis em 1990 e 1992.

Por Lusa | 18:02

O espanhol Carlos Sainz (Peugeot) conquistou este sábado pela segunda vez na sua carreira o rali todo o terreno Dakar, oito anos após o seu primeiro triunfo.



O piloto espanhol, campeão do mundo de ralis em 1990 e 1992, assegurou o triunfo final ao terminar nono lugar, a 03.19 minutos do sul-africano Giniel De Villiers (Toyota), que venceu a 14.ª e última etapa.



Aos 55 anos e 284 dias, Sainz - e o seu compatriota e copiloto Lucas Cruz - tornou-se no mais velho piloto a vencer a prova nos carros, concluindo o rali com 43.40 minutos de vantagem sobre Nasser Al-Attyah (Toyota), segundo classificado, e 01h16.41 horas de De Villiers, terceiro.



O francês Stephane Peterhansel (Peugeot), que já venceu a prova 13 vezes (sete nos carros e seis nas motas), não foi além do quarto lugar, a 01h25.29 horas.