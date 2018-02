Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Severino alvo de tentativa de agressão por parte de adeptos

Autoridades tiveram de escoltar o ex-candidato à presidência leonina, à saída da Assembleia Geral.

16:45

O antigo candidato à presidência do Sporting Carlos Severino foi este sábado alvo de tentativa de agressão por adeptos 'leoninos', depois de ter votado na Assembleia Geral do clube.



Carlos Severino, um dos rostos que o presidente Bruno de Carvalho tem visado como opositor à sua gestão, saiu do Pavilhão João Rocha, após votar, acompanhado por dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), e começou a ser insultado.



De entre os cerca de 20 adeptos que insultavam Carlos Severino, dois tentarem agredi-lo e chegaram mesmo a empurrá-lo, valendo a intervenção da polícia, que dispersou os adeptos.



Severino foi candidato derrotado às eleições do Sporting em 2013 e no último ano foi apoiante de Madeira Rodrigues, candidato derrotado por Bruno de Carvalho nas eleições de março de 2017.



Os sócios do Sporting decidem esta sexta-feira o futuro de Bruno de Carvalho como presidente do clube, numa Assembleia Geral em que vão a votos alterações de estatutos e do regulamento disciplinar e a própria continuidade dos órgãos sociais.



O presidente do Sporting anunciou que se demite de imediato no caso de um dos dois primeiros pontos não passar, o que acontece se não tiverem 75% de votos favoráveis, como determinam os estatutos, e definiu a mesma margem para se manter no cargo, assegurando que, se sair, não se recandidata.