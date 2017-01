Carlos Severino anuncia candidatura à presidência do Sporting

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Carlos Severino anunciou esta sexta-feira, através da sua página pessoal de Facebook, que se vai candidatar à presidência do Sporting Clube de Portugal, cujas eleições estão marcadas para o dia 4 de março.O antigo jornalista e ex-responsável pela comunicação do Sporting junta-se assim aos já candidatos Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues na corrida pelo lugar de presidente do clube dos Leões.O anúncio da candidatura oficial está marcado para o próximo dia 12 de janeiro em Moscavide.