Carlos Sousa preso nas dunas que ditaram desistência de Loeb no Dakar

Único português em prova nos carros perdeu mais de quatro horas e meia deserto peruano.

Por Lusa | 17:21

"Carlos Sousa mantém-se, para já, em prova, somando, contudo, um atraso superior a 4h38m!"

A day of struggle ended with an abandon for @SebastienLoeb & @DanosElena on stage 5 of the #Dakar2018.

Un día brutal terminó con un abandono de Sébastien Loeb y Daniel Elena en la etapa 5 del #DakarPerú2018.

More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/VHRasKbfKC — DAKAR RALLY (@dakar) 10 de janeiro de 2018

O piloto português Carlos Sousa (Renault Duster) afundou-se esta quarta-feira na mesma zona de dunas que levaram o francês Sébastien Loeb (Peugeot) a abandonar o 40.º Rali Dakar, na quinta etapa, e está em dificuldades para terminar a tirada.O português, único representante nos carros depois de André Villas-Boas (Toyota) ter sofrido um acidente e ter sido transportado para o hospital na terça-feira, está "parado numa zona de dunas, apenas com tração traseira no Duster, e em dificuldades para progredir no terreno", lê-se na página oficial do piloto no Facebook.Pelas 18h00 (hora de Lisboa) uma nova mensagem dava conta da dimensão do atraso:A zona, localizada numa fase inicial da quinta etapa, a última no deserto do Peru, tem causado problemas a vários pilotos, desde logo a Sébastien Loeb, segundo na geral, que abandonou depois de se ter afundado por duas vezes, o que causou lesões ao copiloto, o monegasco Daniel Elena.Também o francês Cyril Despres (Peugeot) ou o chileno Boris Garafulic, com o português Filipe Palmeiro como copiloto, entre outros, ficaram 'atascados' na mesma zona do terreno.Garafulic (Mini) recuperou e acabou por já terminar a etapa, na 10.ª posição, a 42.46 minutos do vencedor e líder da prova, o francês Stéphane Peterhansel (Peugeot), bicampeão e vencedor do Dakar em 13 ocasiões."Eu consegui passar, mas foi muito complicado. Ao nível do cruzamento de dunas, foi a passagem mais difícil desde o início do Dakar. O Seb [Loeb] e o Carlos [Sousa] ficaram presos, mas era impossível ajudá-los", comentou Stéphane Peterhansel, vencedor da tirada, já no fim da etapa.Na terça-feira, Carlos Sousa tinha feito o 13º lugar na etapa, a sua melhor prestação na edição deste ano do Dakar. A equipa Renault Duster publicou um vídeo com imagens espetaculares da prestação de Sousa.