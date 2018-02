Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Xistra vai apitar o Portimonense-Benfica

Partida está marcada para este sábado às 20h30.

O árbitro Carlos Xistra, da Associação de Castelo Branco, vai dirigir este sábado a visita do Benfica ao Portimonense, da 22.ª jornada da I Liga, informou o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.



Em Portimão, no encontro entre 'encarnados', segundos classificados, e algarvios, 11.os, Xistra será auxiliado por Nuno Pereira e Jorge Cruz, e César Leitão será quarto árbitro, enquanto o videoárbitro será Rui Oliveira.



Este será o terceiro encontro que o albicastrense vai dirigir do Benfica esta temporada, depois de ter estado nos triunfos caseiros sobre o Sporting de Braga (3-1) e o Paços de Ferreira (2-0), fazendo a estreia a dirigir o Portimonense.



Nos outros encontros do dia, Luís Godinho (Associação de Évora) vai estar no Rio Ave-Marítimo, e Jorge Sousa (AF Porto) foi nomeado para o Sporting de Braga-Vitória de Setúbal.