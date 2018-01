Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caroline Wozniacki vence na Austrália e ganha primeiro 'major' da carreira

Tenista dinamarquesa derrotou na final a romena Simona Halep.

Por Lusa | 14:58

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki esperou oito anos e 43 torneios para vencer um evento do Grand Slam, objetivo atingido este sábado no Open da Austrália, após derrotar na final a romena Simona Halep, por 7-6 (7-2), 3-6 e 6-4.



Ao fim de uma 'batalha' de duas horas e 50 minutos em Melbourne, Wozniacki, de 27 anos, não só ganhou o seu primeiro 'major' como ascendeu à liderança do 'ranking' mundial, à custa de Halep, seis anos depois de ter perdido a posição no início de 2012, após ter sido número um durante 67 semanas.



A dinamarquesa tornou-se a jogadora que mais tempo esperou para regressar ao topo da classificação mundial e a quarta entre as que disputaram mais torneios do Grand Slam antes de conquistarem um título.



"Estou a certificar-me de que a tenho nos braços. Sonhei com este momento tantos anos, e estar aqui agora tornou-se finalmente realidade", afirmou Wozniacki abraçada à Taça Daphne Akhurst. "Desculpa por ter vencido. Sei que hoje foi um dia muito duro para ti", acrescentou a dinamarquesa dirigindo-se a Halep.



Vencedora do Masters em outubro, após anos mais difíceis, Wozniacki atingiu hoje o ponto mais alto da sua carreira, num encontro em que exibiu capacidade de cobertura do espaço e regularidade do fundo do 'court', duas das suas principais características, mas sem se limitar a um jogo passivo, conseguindo também 25 'winners' frente a uma adversária mais agressiva (40).



Depois de ter estado no limiar da eliminação na segunda ronda, quando enfrentou dois 'match-points' a 5-1 no último 'set' frente à croata Jana Frett, a jogadora nascida em Odense chegou à sua terceira final de um Grand Slam e entrou a dominar, conseguindo um 'break' no segundo jogo, mas a romena respondeu e só cedeu no 'tie-break'.



Na segunda partida, Halep evidenciou dificuldades físicas, dando sinais de cansaço quando salvou quatro pontos de 'break' no terceiro jogo, e recebeu assistência médica com 3-2 a seu favor, mas resistiu à noite húmida e quente de Melbourne - mais de 30 graus centígrados - para empatar o encontro depois de quebrar o serviço de Wozniacki (5-3).



A fadiga acumulada refletiu-se no terceiro 'set', com as duas jogadoras a acumularem mais erros não forçados e a baixaram e a aproveitarem menos os pontos no seu serviço, assistindo-se a uma troca de 'breaks' - sete.



Ao quarto que conseguiu, Wozniacki conquistou o troféu, acrescentando finalmente um 'major' ao seu palmarés, que agora exibe 28 títulos. Esta foi a sua terceira final de um dos quatro torneios do Grand Slam, depois de ter perdido duas vezes a do US Open (2009 e 2014).



Já Simona Halep, que cometeu 47 erros não forçados, contra 25 da adversária, vai ceder a liderança do 'ranking' ATP após 16 semanas no topo e continua sem vitórias no Grand Slam, depois de ter sido derrotada por duas vezes na final de Roland Garros (2014 e 2017) e agora no Open da Austrália.



"Caroline, fizeste um torneio incrível, muitos parabéns. Naturalmente, estou triste, mas Caroline foi melhor do que eu. Comecei o torneio com um problema num tornozelo, mas estive aqui hoje a lutar. Perdi pela terceira vez, mas tenho muitos anos pela frente e espero ter outras oportunidades como a de hoje", disse a romena.