Carro de presidente do D. Chaves vandalizado

Ataque não parece estar relacionado com a carreira da equipa no campeonato.

02.10.17

O carro de Bruno Carvalho, presidente do D. Chaves, foi vandalizado na noite de sábado.



Apesar de os flavienses terem empatado (1-1) com o Tondela (esta equipa acabou a jogar com 9), o ataque não parece estar relacionado com a carreira da equipa no campeonato.



Para já, ainda não há certezas sobre quem esteve por detrás do ato de vandalismo ao carro do líder do Chaves.



O incidente foi gravado pelas câmaras de segurança do estádio do clube.