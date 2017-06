Carvajal lamenta "despedida cinzenta" de Pepe ao Real Madrid

O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3% 16.7%

16.7%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







83.3% Muito insatisfeito

83.3% 16.7%

16.7%



Muito satisfeito pub

O defesa espanhol do Real Madrid Carvajal lamentou esta terça-feira a "despedida cinzenta" do internacional português Pepe do emblema 'merengue', depois de 10 anos no clube."O Pepe esteve 10 anos, com um rendimento fantástico e deu tudo pelo clube. Fico com pena que não tenha tido um jogo em que o Bernabéu o pudesse ovacionar e que tenha tido uma despedida cinzenta depois de tantos anos", afirmou Carvajal.Pepe, de 34 anos, vai deixar o Real Madrid, clube ao qual chegou em 2007/08, proveniente do FC Porto. Antes, o defesa central tinha jogado no Corinthians Alagoano e no Marítimo.