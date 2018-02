Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvalhal espera contar com Renato Sanches em março

Treinador do Swansea diz que lesão do português é menos grave do que se previa.

Por Lusa | 15:56

O treinador do Swansea City, o português Carlos Carvalhal, afirmou esta quinta-feira que Renato Sanches poderá regressar já em março aos relvados e ajudar a formação galesa a lutar pela manutenção na liga inglesa de futebol.



"Está a recuperar de lesão. Inicialmente, o departamento médico apontou que a paragem seria longa, mas acredito que possa já voltar no próximo mês. É aquilo que eu sinto. Acho que vai regressar bem mais cedo do que se esperava", afirmou Carvalhal, referindo-se ao médio português de 20 anos.



Renato Sanches, que está emprestado ao Swansea City pelo Bayern Munique, saiu lesionado do embate com o Notts County, da Taça de Inglaterra, em 27 de janeiro, e nunca mais esteve disponível para Carlos Carvalhal.



O Swansea City joga sábado no campo do Sheffield Wednesday, da segunda divisão, antiga equipa de Carvalhal, em encontro dos oitavos de final da Taça de Inglaterra.