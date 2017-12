Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvalhal no Swansea

Técnico até final da época na equipa de Renato Sanches, com opção de extensão.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:39

Carlos Carvalhal foi ontem apresentado como treinador do Swansea, equipa da Liga inglesa na qual atua o internacional português Renato Sanches, depois de assinar contrato válido até ao final da temporada, com opção de mais um ano.



Um novo desafio para o técnico de 52 anos, que acaba de dar um passo em frente na carreira, após ter sido despedido do Sheffield Wednesday, do Championship, na véspera de Natal. "Há muito tempo que queria trabalhar na Premier League", disse Carlos Carvalhal na sua primeira entrevista enquanto treinador dos ‘swans’, ocupando a vaga deixada pelo inglês Paul Clement.



A equipa galesa é lanterna vermelha do campeonato e a tarefa não se adivinha fácil, mas o técnico luso acredita que a manutenção é um cenário possível. "Prometo que vamos tentar tudo para mudar as coisas. Estou muito motivado."



Quanto às dificuldades que Renato Sanches tem enfrentado em Inglaterra, Carvalhal diz que o médio "precisa de confiança", mostrando-se crente nas capacidades do jovem de 20 anos.