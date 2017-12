Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvalhal vence Marco

Swansea esteve a perder 1-0 diante do Watford, mas deu a volta.

Por João Pedro Óca | 07:37

Estreia de sonho de Carlos Carvalhal no comando técnico do Swansea. Os galeses estiveram a perder por 1-0, mas conseguiram dar a volta ao resultado e venceram o Watford, treinado por Marco Silva, por 2-1.



Num duelo com traços portugueses, foi Carrillo, emprestado pelo Benfica ao Watford, a marcar primeiro, de cabeça. Confortáveis no jogo, os homens de Marco Silva mantiveram a vantagem até aos 86’. Já depois de Fabianski ter negado o 2-0 a Richarlison, Ayew fez o 1-1, num lance em que parece estar em linha com o último defesa do Watford. A surpresa chegou ao cair do pano. Na sequência de um livre de Renato Sanches, que foi titular, Narsingh apareceu solto para fazer o 2-1.



Já o Man. United, de José Mourinho, empatou em casa com o Southampton (0-0), não vence há três jogos, caiu para 3º e pode ficar a 17 pontos do líder City, que joga hoje com o Palace.