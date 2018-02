Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa do Benfica em Faro vandalizada durante a noite

Expressões "Porcos", "SLB M*rda" e "1906" foram pintadas nas paredes do estabelecimento com tinta verde.

11:37

A Casa do Benfica em Faro foi vandalizada na noite de quinta para sexta-feira. As expressões "Porcos", "SLB M*rda" e "1906" foram pintadas nas paredes do estabelecimento com tinta verde.



O ato de vandalismo foi denunciado no Facebook pela página oficial das casas, filiais e delegações do Benfica.



"As casas do Benfica continuam a ser alvo de vandalismo! Tal como as ameaças que nos têm feito, esta noite foi a Casa do Benfica em Faro", pode ler-se na publicação.







Recorde-se que este sábado o clube das águias viaja até ao Algarve para defrontar o Portimonense, naquela que é a 22ª jornada da Liga NOS.