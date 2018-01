Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas fica no FC Porto até junho

Guarda-redes espanhol recebe sete milhões de euros brutos por ano.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

Iker Casillas fica no FC Porto até junho", assumiu Carlo Cutropia, empresário do jogador, ao CM.

O guarda-redes, de 36 anos, está em final de contrato, mas é livre para negociar a saída do Dragão. Casillas foi indiscutível nas duas primeiras épocas, mas, com Sérgio Conceição, perdeu a titularidade para José Sá desde o jogo com o Leipzig, da Liga dos Campeões (derrota 3-2, outubro de 2017).



Conceição garantiu que foi por opção técnica e não devido a um desentendimento com o jogador.



Casillas tem o salário mais alto do plantel, com sete milhões de euros brutos por ano. A saída é um cenário que agrada à SAD, limitada pelo fair-play financeiro da UEFA, que poupava cerca de 3 milhões de euros brutos com a saída imediata de Casillas. Deportivo e Newcastle estão na corrida pelo espanhol, que tem convites também dos EUA.