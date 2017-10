Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas irónico responde na net

Iker dá a entender que decisão não resulta do uso do telemóvel ou de razões financeiras.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:45

Casillas utilizou a rede social Twitter para quebrar o silêncio sobre o facto de ter sido relegado para o banco de suplentes. O guardião espanhol foi partilhando notícias das razões para aquela decisão, deixando a entender que nenhuma delas estará certa.



"Disseram a vocês e não me disseram a mim? Com quem é que vocês falam do FC Porto?", questionou, sobre uma publicação que referia o fair-play financeiro como grande motivo da exclusão, tendo em vista até uma saída em janeiro. "F7... Água [alusão ao jogo Batalha Naval]", ironizou noutro ‘tweet’, mostrando-se irritado com as justificações monetárias. "4, 76,98, 6, 35, 74, 65. Linha! Comprovamos! A linha não está correta", atirou, ao jeito do ‘bingo’ e desta vez sobre o uso abusivo do telemóvel, que não agrada a Sérgio Conceição.



Segundo apurou o CM, o técnico não contava com a permanência do guardião no defeso. Mas o mesmo acionou, perto do final do prazo para tal, a cláusula de permanência por mais um ano, deixando o FC Porto a pagar algo próximo dos 6 milhões de euros. Iker apresentou-se no início de época numa forma longe da ideal, o que também desagradou a Conceição, que, contudo, o manteve na baliza até ao jogo com o Leizpzig. Agora, é José Sá o titular.



O empresário de Iker disse ontem, à RR, que é uma "loucura" pensar que o motivo é o salário, garante que Casillas e Conceição conversam todos os dias e acredita que o guardião voltará à baliza em breve.



PORMENORES

Os números de há 25 dias

Na sequência de um pedido de entrevista, Casillas respondeu com os números que o FC Porto tinha há 25 dias [última vez que jogou]. "Nesse momento, não quiseram que eu contasse nada", escreveu no Twitter.



Farpa ao rival Benfica

O FC Porto deu os "parabéns" ao Benfica pelos 14 anos do Estádio da Luz, com uma foto do título de 2011. "Um estádio que continua a trazer boas recordações... 17 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas", escreveu o clube, no Twitter.



Dragões de Ouro

"Espero do fundo do coração que possamos ser campeões. O prémio dá-me ainda mais vontade de trabalhar", disse ontem Brahimi, galardoado com o Dragão de Ouro (futebolista do ano).