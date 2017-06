Casillas longe do dragão

Entretanto, este mês, a SAD portista preocupa-se mais em vender, principalmente emprestados que possam significar receitas, como Reyes e Aboubakar. O Espanhol de Barcelona é o principal interessado no central, enquanto o camaronês (o FC Porto tem 37,5% do passe) foi apontado ao Newcastle, que oferece mais de 10 milhões.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O caso não está fechado, mas tudo aponta para que Iker Casillas não continue no FC Porto. O salário do guardião espanhol é, de facto, incomportável para os dragões e o próprio atleta já terá, ao que oapurou, informado os proprietários do apartamento na Foz do Douro de que não deverá ficar.Apesar de ter conquistado o carinho dos adeptos portistas e de o próprio se ter adaptado com facilidade ao Norte de Portugal e ao clube, Iker Casillas aufere algo como dez milhões de euros brutos por ano. Nestas duas temporadas, o Real Madrid ainda dividiu os encargos, o que agora finda, pelo que no Dragão não há condições para sustentar um dos mais titulados guarda-redes do Mundo.O dossiê está por encerrar, porém, a confirmar-se, pode implicar a ida do FC Porto ao mercado, apesar das opções José Sá, Fabiano - sofreu uma lesão grave no joelho, mas volta do Fenerbahçe - e Raul Gudiño.