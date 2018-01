Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas regressa à baliza na Taça da Liga

Espanhol deve ocupar o lugar de José Sá na baliza na luta por um lugar na final.

Por Filipe António Ferreira | 09:10

Iker Casillas deve ser uma das novidades de Sérgio Conceição para o duelo de amanhã em Braga (20h45, RTP), em jogo da meia-final da Taça da Liga. O veterano guarda-redes espanhol (36 anos) persegue o primeiro troféu em Portugal desde que em 2015 trocou o Real Madrid pelo FC Porto.



O jogador tem sido aposta do treinador portista nos jogos das taças e diante do leões não deve fugir à regra, relegando José Sá, titular na Liga, para o banco de suplentes. Iker nunca conquistou qualquer troféu desde que chegou a Portugal, ao contrário daquilo que venceu nos 15 anos que esteve no Real Madrid (18 taças).



Esta é uma das taças que Sérgio Conceição quer vencer e por isso não deve fazer grandes alterações ao habitual onze. Ainda assim, e para além da baliza, a entrada de Maxi Pereira para o lado direito da defesa (Ricardo seria o sacrificado) é uma forte possibilidade, assim como Sérgio Oliveira vir a ocupar o lugar que habitualmente é ocupado pelo mexicano Herrera.



Quanto aos reforços (Waris e Paulinho) que já treinaram integrados no grupo não deverão ser chamados para o duelo com os leões nas meias-finais da Taça da Liga.