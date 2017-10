Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas triste com empate

Espanhol escreveu nas redes sociais que a equipa deixou “dois pontos em Lisboa”.

Por Filipe António Ferreira | 03.10.17

O empate no clássico com o Sporting ainda não foi esquecido pelos jogadores do FC Porto. Iker Casillas mostrou a sua tristeza nas redes sociais pelo nulo: "Uma pena! Sinto que deixámos dois pontos em Lisboa!! Bom trabalho da equipa!!"



O guardião espanhol partilhou a mesma opinião do técnico Sérgio Conceição de que a equipa perdeu dois pontos tendo em conta a exibição portista, nomeadamente no primeiro tempo, com inúmeras ocasiões desperdiçadas.



Nas redes sociais, Casillas desejou sorte aos colegas de equipa que nos próximos dias vão integrar os trabalhos das respetivas seleções. Sérgio Conceição vai assim trabalhar a meio-gás por mais de uma semana, com inúmeras ausências.



Quanto a lesões, André André e Ricardo Pereira são os únicos clientes do departamento médico dos dragões. O médio está numa fase mais avançada no processo de recuperação. Já o lateral contraiu uma lesão muscular que o impediu de estar no clássico de domingo. Nos próximos dias o jogador vai realizar novos exames médicos.