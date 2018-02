Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Célio Dias anuncia regresso aos treinos

“Estou de volta e em paz com o passado”, disse o judoca, de 25 anos.

09:00

O judoca olímpico Célio Dias anunciou esta terça-feira nas redes sociais estar de regresso aos treinos após cinco meses internado.



"Depois do internamento na ala psiquiátrica do Hospital Garcia de Orta devido à minha doença mental, 5 meses depois estou de volta ao tapete!! Tenho esta força dentro de mim que me impulsiona rumo aos meus sonhos.

A minha carreira ainda não terminou por aqui... Tenho mais capítulos para escrever na História do Judo em Portugal!!! Estou de volta e em paz com o passado", escreveu o judoca.



O atleta do Benfica, de 25 anos, teve uma depressão após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Depois foi 9º nos Mundiais de judo, em Budapeste, e deixou de competir em setembro de 2017.