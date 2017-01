Celta derrota Real Madrid e ganha vantagem nos 'quartos' da Taça do Rei

Contudo, cinco minutos depois, o lateral brasileiro redimiu-se com um remate de primeira, que sofreu um ligeiro desvio num defesa, dando o empate ao Real Madrid, que teve Cristiano Ronaldo no 'onze'.Aos 70 minutos, Lucas Vázquez perdeu uma bola a meio-campo, um erro aproveitado por Iago Aspas para lançar Jonny para o golo do triunfo do Celta de Vigo, que recebe na próxima quarta-feira o Real Madrid.No outro encontro do dia, o Alavés, da Liga espanhola, foi vencer a casa do 'secundário' Alcórcon, treinado por Júlio Velázquez, ex-Belenenses, e que teve o português Nelson no 'onze'.Contudo, os dois golos do triunfo do conjunto primodivisionário surgiram nos instantes finais, ambos apontados por Ibai, aos 90 e 90+4 minutos.