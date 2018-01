Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Celta reforça crise do Real Madrid

Galegos deixam os merengues a 16 pontos do líder Barcelona.

Por Filipe António Ferreira | 08:40

Jogo de loucos este domingo no Estádio Balaídos em Vigo, com o Celta a travar o Real Madrid (2-2), que já está a impensáveis 16 pontos do líder Barcelona.



Com Gareth Bale e Ronaldo na frente de ataque, foi o Celta a marcar aos 33’ por um ex-benfiquista. O dinamarquês Wass fez um golo fantástico, num chapéu perfeito a Navas, após passe de Aspas.



A resposta acabou por ser avassaladora. Não foi CR7 mas sim Bale. Dois golos no coração da área, em três minutos, deram a volta a um jogo muito complicado para a equipa de Zinedine Zidane.



A segunda parte acabou por trazer nova imprevisibilidade ao marcador. Keylor Navas defendeu uma grande penalidade de Aspas, mas nada pôde fazer quando Gomez surgiu no coração da área, num cabeceamento que deu o empate (brasileiro Marcelo, capitão do Real neste jogo, com muitas culpas nos dois golos do Celta de Vigo).



Ronaldo, muito apagado, ainda teve dois remates com perigo, mas insuficientes para impedir que o Real voltasse a perder pontos.



A equipa campeã espanhola está no quarto lugar, a cinco pontos do terceiro classificado, o Valência (Real ainda tem um jogo em atraso).