Celtic sagra-se campeão escocês pela sexta vez consecutiva

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%

50%

50%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%

50%

50%

Muito satisfeito pub

O Celtic sagrou-se este domingo campeão escocês de futebol pela sexta vez consecutiva, ao golear o Hearts por 5-0, tornando-se a equipa a conquistar o título com maior antecipação, quando faltam oito jornadas para o fim do campeonato.O avançado inglês Scott Sinclair foi um dos principais responsáveis pelo robusto triunfo do Celtic, ao marcar três golos, tendo os médios Stuart Armstrong e Patrick Roberts contribuído também com um golo para o sucesso da equipa anfitriã.Com 25 pontos de vantagem sobre o Aberdeen, segundo classificado, o Celtic assegurou já o 48.º título escocês, registo apenas superado pelo rival Glasgow Rangers, que tem 53 troféus e ocupa o terceiro posto neste campeonato, sob a orientação do treinador português Pedro Caixinha, que assumiu o cargo em 11 de março, a 35 pontos de distância.