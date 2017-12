Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas no sentido adeus a Edu Ferreira

Cancro mata futebolista do Boa Vista.

08:37

O funeral de Edu Ferreira, avançado do Boavista que perdeu a luta contra uma doença oncológica, contou ontem com a presença de centenas de amigos, anónimos e gente conhecida do futebol, como Pedro Proença, presidente da Liga, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, e toda a equipa e estrutura dos axadrezados. O cortejo fúnebre teve passagem pelo Estádio do Bessa antes de seguir para o cemitério de Paranhos, no Porto.



O malogrado jovem tinha 20 anos e fez a formação no Boavista. Tinha renovado contrato recentemente com o clube até ao final da próxima época. Faleceu a 24 de dezembro, vítima de um tumor na perna direita, diagnosticado em novembro do ano passado.