Centeno garante não ter falado com Vieira

Ministro das Finanças diz que não contactou com Luís Filipe Vieira sobre isenção do IMI ao prédio da família do líder do Benfica.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

O primeiro-ministro, António Costa, já rejeitou qualquer polémica sobre os bilhetes pedidos ao Benfica por Mário Centeno.



Segurança em causa

Mário Centeno disse ontem que o pedido dos bilhetes ao Benfica esteve relacionado com questões de segurança dos membros do Governo.



45 anos a ver o Benfica

"Há 45 anos que vejo jogos do Benfica e não espero deixar de os ver nos próximos tempos", afirmou o ministro das Finanças ontem, em Bruxelas.

O Ministério das Finanças garantiu esta segunda-feira que Mário Centeno "em momento algum teve qualquer contacto com o presidente do Sport Lisboa e Benfica, ou qualquer outra pessoa, a propósito de temas que se relacionem com interesses patrimoniais do Benfica ou da família do seu presidente."O Ministério garantiu ainda que não interveio na isenção do IMI ao prédio da família de Luís Filipe Vieira na rua do Sol a Santa Catarina, dado que isso é da responsabilidade da Câmara de Lisboa.Os indícios de que o ministro das Finanças terá influenciado a decisão sobre a isenção do IMI ao prédio da família do presidente do Benfica, que suscitou a investigação da Polícia Judiciária (PJ), surgiu na sequência de um email enviado por Tiago Vieira ao pai, Luís Filipe, uma semana após o ministro das Finanças ter pedido ao Benfica bilhetes para o jogo entre Benfica e Porto, a 1 de abril.No lote de mensagens do chamado caso dos emails do Benfica, que a PJ está a investigar, surgiu este email do filho de Luís Filipe Vieira: "Pai, Já cá canta!!!!!! Sem o teu empurrão não íamos lá. Beijo Grande."A PJ está a tentar perceber se a expressão "empurrão" terá alguma relação com o pedido de bilhetes que Mário Centeno fez para o Benfica-Porto. Esta segunda-feira, em Bruxelas, o ministro das Finanças foi categórico: "Não há polémica rigorosamente nenhuma, há um cumprimento escrupuloso do código de conduta a que todos os membros estão obrigados", afirmou.Segundo o Ministério das Finanças, as "isenções do IMI são atribuídas mediante deliberação do município", de acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Os prédios reabilitados podem ter isenção do IMI por um período de cinco anos.Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana podem ter isenção do IMI, nos termos do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Para obter essa isenção, os donos têm de pedir a isenção do IMI à câmara municipal local.A autarquia atribui a isenção do IMI se as obras de reabilitação tiverem melhorado a eficiência do imóvel em pelo menos dois níveis. Depois, as câmaras têm de comunicar a isenção do IMI ao serviço de Finanças da área do imóvel.A Câmara de Lisboa atribuiu, em 2017, um total de 245 isenções de IMI a prédios urbanos que foram reabilitados na cidade. Uma dessas isenções diz respeito ao prédio da família de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na rua do Sol a Santa Catarina.Do total de 276 pedidos de isenção do IMI, em 2017, a autarquia chumbou 31.