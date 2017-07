Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centrais do Benfica em teste no Algarve

Rui Vitória não ficou satisfeito com a prestação do eixo defensivo nos jogos realizados na Suíça.

Por António Martins Pereira e Filipe António Ferreira | 08:26

A defesa do Benfica vai ter um teste de fogo amanhã, no Algarve, com o Bétis. É que, além das deficiências evidenciadas no lado direito da defesa, Rui Vitória também não ficou nada satisfeito com a prestação dos centrais utilizados no estágio da Suíça: Jardel, Lisandro e Kalaica (Rúben Dias deve rumar à equipa B).



Nos dois jogos realizados em terras helvéticas, o técnico verificou lacunas, apurou o CM, no eixo da defesa. As cargas físicas de início de época explicam algum desacerto, mas não só. Jardel denotou grande falta de velocidade e vários desposicionamentos muito fruto dos mais de cinco meses que esteve sem competir. Lisandro López também não esteve melhor. Falta de rotinas e muita lentidão. O jovem Kalaica (19 anos) deu sinais de que pode ainda não ser este o ano de afirmação no plantel principal.



A juntar a tudo isto está a lesão de Luisão, no joelho direito, que o obrigou a falhar a digressão à Suíça (ainda está em dúvida para o encontro com os espanhóis no Algarve). Este jogo poderá ser decisivo para Rui Vitória avaliar a necessidade de ir ao mercado contratar um defesa-central que dê mais garantias do que os atuais.



Também o lado direito da defesa vai estar sob especial escrutínio. André Almeida é, para já, o titular, até porque o jovem Pedro Pereira não deixou boas indicações na goleada sofrida pelos encarnados com o Young Boys (5-1).



