Central Coates já tem acordo

Coates, defesa do Sporting, em duelo com Pizzi, no jogo com o Benfica, em dezembro. Pode trocar de emblema no verão



Contactada pelo CM, fonte do clube da Luz "não confirma nem desmente" o negócio.



O FC Porto também está atento à situação do uruguaio e procura usar a boa relação do compatriota Maxi Pereira como trunfo para convencer Coates. Contudo, é o Benfica que está mais próximo de garantir o defesa.Contactada pelo, fonte do clube da Luz "não confirma nem desmente" o negócio.

O Benfica já estabeleceu um princípio de acordo para a contratação de Sebastián Coates, defesa de 26 anos que está ao serviço do Sporting, apurou oOs encarnados estão empenhados em garantir o defesa uruguaio para a próxima época e querem aproveitar a demora dos leões em exercer a opção de compra, no valor de 5 milhões de euros, ao Sunderland. O Sporting tem até maio para pagar ao clube inglês que emprestou o central aos leões na segunda metade da época passada. As exibições do gigante de 1,96 metros convenceram o treinador Jorge Jesus a prolongar a cedência para esta época, mas o processo de compra definitiva está num impasse.Face a essa situação, osabe que os encarnados já abordaram o Sunderland e o defesa, no sentido de fechar a transferência, por 5 milhões. Ao que oapurou, a opção de incluir Samaris, como já foi noticiado, não está nos planos do Benfica.