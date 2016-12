Cervi fecha ano com chave de ouro

O golo e a inoperância ofensiva pacense levaram a que as águias baixassem de rendimento na 2ª parte mas, mesmo assim, conseguiram ser sempre mais perigosas. Guedes esteve perto do golo, com um remate de longa distância, mas Felgueiras não alinhou na festa.



A única nota negativa para Rui Vitória foi mesmo a lesão de Jiménez, que saiu 70’ com queixas na coxa esquerda. Triunfo justo rumo à 8ª Taça da Liga.



O Benfica despede-se de 2016 com um recorde do clube de 44 vitórias (em 54 jogos) num ano civil , melhorando a marca de Jorge Jesus de 2014 e igualando o FC Porto de Jesualdo Ferreira e Villas-Boas. O triunfo sobre o P. Ferreira foi pela margem mínima, mas não esteve nunca em causa.Uma entrada avassaladora do Benfica, que cedo remeteu os pacenses para tarefas defensivas. Não se notou a ausência de Lindelof (nem esteve na bancada e deu o lugar a Jardel) nem do castigado Pizzi (jogou Celis).A irreverência de Cervi ia deixando a cabeça em água dos defesas pacenses, mas foi de Celis o primeiro sinal de perigo. Um bomba de fora da área a obrigar Mário Felgueiras a defesa vistosa. O Benfica não levantava o pé e os pacenses nem conseguiam respirar. Jiménez isolou Rafa, que optou por fazer um chapéu que Felgueiras defendeu (12’).