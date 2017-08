Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Champions cria otimisto no Sporting

Steaua de Bucareste no caminho dos Leões que querem chegar à fase de grupos e receber 14,7 milhões.

Por João Pedro Óca | 09:26

Chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões não é o principal, mas é o primeiro grande objetivo da época do Sporting. Para receber o cheque de 14,7 milhões de euros – 12, 7 milhões pela participação na prova e dois pela vitória no play--off (a eliminação vale 3) - os leões terão de ultrapassar o Steaua de Bucareste, numa eliminatória a duas mãos. A primeira discute-se a 15 de agosto em Alvalade e a segunda a 23 na Roménia.



Em jogo, logo no início da época, está muito dinheiro e uma série de questões que dependem do apuramento para a Liga dos Campeões. Ainda com o plantel em definição, os milhões da presença nos grupos dão fôlego financeiro e podem até adiar, mais uma vez, a venda anunciada de um dos suspeitos do costume: William ou Adrien. Os duelos do play-off assumem um caráter fulcral no planeamento da época e também por isso Jorge Jesus vai querer contar com os melhores, como são os dois médios, para voltar a colocar os leões na mais prestigiante prova da Europa pela segunda época consecutiva. E nada melhor para o Sporting do que atacar o principal objetivo da época, a conquista do título nacional, com a presença na liga milionária.



O sorteio que decorreu esta sexta-feira em Nyon até foi amigo do clube de Alvalade. Como cabeças de série, os leões sabiam que iam evitar as equipas mais perigosas e na rifa saiu um conjunto acessível. O Steaua, que terminou o último campeonato romeno em 2º, está longe ter o poderio daquela formação que venceu a Champions em 1986. A partir daí foi sempre a descer até que enfrentou um grave problema financeiro e uma guerra com o governo e teve de mudar de nome para FCSB (Futebol Clube Steaua Bucareste) este ano.



Bruno fora do banco

Bruno de Carvalho deixará de acompanhar os jogos forasteiros do Sporting (nos estádios) e não estará no banco em Alvalade, optando por assistir às partidas na tribuna. Uma opção tomada como forma de protesto pela decisões e morosidade de processos na justiça.



