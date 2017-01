Chapecoense apresenta primeiros três reforços

Já Rossi, que assinou contrato por três temporadas, assumiu que será "uma responsabilidade imensa" vestir "uma camisola pesada", depois do que aconteceu.



O médio Nadson, cujo contrato é por duas temporadas, confessou que esteve perto de assinar anteriormente pela Chapecoense, mas o seu ex-clube, o Paraná, não autorizou.



"Nessa altura, zanguei-me porque o Paraná não me libertou, mas hoje posso assinar com a Chapecoense. Estou muito feliz por poder ajudar a equipa nesta reconstrução", explicou.



O treinador Vagner Mancini poderá contar com os três reforços na sexta-feira, dia em que começa o trabalho de preparação da próxima temporada, na qual a 'Chape' disputará pela primeira vez a Taça Libertadores.



A 28 de novembro, a queda do avião da companhia boliviana Lamia perto de Medellín (Colômbia) causou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, incluindo a maioria dos jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipa de futebol brasileira, que se preparava para disputar a primeira mão da final da Taça sul-americana com os colombianos do Atlético Nacional.



A Chapecoense apresentou esta quarta-feira os primeiros três de 20 reforços com que espera reconstruir o plantel, que perdeu 19 futebolistas no acidente aéreo ocorrido a 28 de novembro na Colômbia.O avançado Rossi, proveniente do Goiás, o médio Nadson, vindo do Paraná, e o defesa Douglas Grolli, emprestado pelo Cruzeiro, são as três primeiras contratações da equipa brasileira, que espera anunciar mais novidades nas próximas semanas.Grolli regressa ao clube catarinense, onde iniciou a sua carreira como profissional, com a intenção de ajudar a reconstruí-lo.