Chapecoense empata no primeiro jogo depois da tragédia

Jackson Follmann, Neto e Alan Ruschel, em lágrimas, receberam medalhas de vencedores do troféu, entregue aos brasileiros depois do Atlético Nacional, o seu adversário na final, ter pedido que o mesmo fosse atribuído ao 'Chape'.



Ao minuto 71, o jogo e a Arena Chapecó 'pararam' para homenagear as 71 pessoas que morreram a 28 de novembro de 2016, entre jogadores, dirigentes, treinadores, jornalistas e membros da tripulação, durante a viagem da equipa para Medelin, na Colômbia.



Nas bancadas, além dos gritos de "Vamos, vamos Chape", várias bandeiras colombianas e do Atlético Nacional eram visíveis.



Aos 11 minutos, Raphael Veiga fez o primeiro para o Palmeiras, antes de Niltinho assistir Douglas Grolli para o empate, aos 14.



No primeiro minuto do segundo tempo, Amaral cabeceou a bola para o fundo das redes e consumou a reviravolta da 'Chape', mas Vitinho, numa jogada individual, fez o 2-2 final, aos 75 minutos.



O primeiro amigável da equipa, que contou com o antigo jogador de Sporting de Braga e Benfica Artur Moraes a titular, permite relançar a preparação dos comandados do treinador Vagner Mancini.



A equipa vai participar na liga brasileira, no campeonato estadual de Santa Catarina e na Taça Libertadores.



Janca, antigo jogador da Chapecoense, disse à agência noticiosa AP que a recuperação da equipa e quadro técnico e dirigente é "inacreditável em tão pouco tempo".



"Vai demorar algum tempo até as pessoas confiarem nos novos jogadores, mas haverá certamente muito apoio", acrescentou.



Follmann e Ruschel acompanharam-no, enquanto o jornalista de rádio Rafael Henzel, outro sobrevivente, relatou a partida.Jackson Follmann, Neto e Alan Ruschel, em lágrimas, receberam medalhas de vencedores do troféu, entregue aos brasileiros depois do Atlético Nacional, o seu adversário na final, ter pedido que o mesmo fosse atribuído ao 'Chape'.Ao minuto 71, o jogo e a Arena Chapecó 'pararam' para homenagear as 71 pessoas que morreram a 28 de novembro de 2016, entre jogadores, dirigentes, treinadores, jornalistas e membros da tripulação, durante a viagem da equipa para Medelin, na Colômbia.Nas bancadas, além dos gritos de "Vamos, vamos Chape", várias bandeiras colombianas e do Atlético Nacional eram visíveis.Aos 11 minutos, Raphael Veiga fez o primeiro para o Palmeiras, antes de Niltinho assistir Douglas Grolli para o empate, aos 14.No primeiro minuto do segundo tempo, Amaral cabeceou a bola para o fundo das redes e consumou a reviravolta da 'Chape', mas Vitinho, numa jogada individual, fez o 2-2 final, aos 75 minutos.O primeiro amigável da equipa, que contou com o antigo jogador de Sporting de Braga e Benfica Artur Moraes a titular, permite relançar a preparação dos comandados do treinador Vagner Mancini.A equipa vai participar na liga brasileira, no campeonato estadual de Santa Catarina e na Taça Libertadores.Janca, antigo jogador da Chapecoense, disse à agência noticiosa AP que a recuperação da equipa e quadro técnico e dirigente é "inacreditável em tão pouco tempo"."Vai demorar algum tempo até as pessoas confiarem nos novos jogadores, mas haverá certamente muito apoio", acrescentou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





22.2%

22.2% 77.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





22.2%

22.2% 77.8% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Chapecoense empatou este sábado a duas bolas com o Palmeiras, no dia em que a equipa voltou aos relvados após o acidente aéreo de 28 de novembro de 2016 e em que recebeu a Taça Sul-Americana.Antes do jogo, os jogadores que sobreviveram ao acidente levantaram a Taça Sul-Americana, que a confederação sul-americana decidiu entregar à Chapecoense, cuja quase totalidade do plantel perdeu a viva quando viajava para jogar a primeira mão da final.O defesa Neto, que sobreviveu a quase 10 horas debaixo dos destroços do avião, levantou o troféu em frente aos 20 mil adeptos que se deslocaram à Arena Condá, lotada para o jogo solidário.