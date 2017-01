Chelsea pagou a Mourinho e adjuntos 9,5 ME de indemnizações

Foi a segunda vez que o multimilionário russo dispensou os serviços de Mourinho, que foi contratado como treinador do Manchester United em maio do ano passado.Em 2007, Abramovich pagou a Mourinho e à sua equipa 23,1 milhões de libras (26,5 milhões de euros) em indemnizações depois de o ter demitido do cargo de treinador.