Chilenos como 11 kamikazes

O adversário de Portugal, no jogo de amanhã, é pois uma seleção que joga com enorme fervor patriótico. "Não se pode deixá-los tomar o comando do jogo. Se tal acontece, é quase impossível ganhar-lhes", disse Ange Postecoglou, selecionador da Austrália, após o empate 1-1 com o Chile, no passado domingo.Está feito o aviso.

Foi Vicente Del Bosque, então selecionador de Espanha, quem os ‘batizou’. Em pleno Mundial 2010, os espanhóis jogaram com o Chile na fase de grupos. Triunfaram por 2-1, num jogo que foi tudo menos fácil para os futuros campeões do mundo.No final, Del Bosque destacou a generosidade e a entrega dos chilenos. "Jogaram como kamikazes", disse.Anos mais tarde, em 2015, Jorge Sampaoli, nas funções de selecionador chileno, recuperou a alusão aos pilotos suicidas japoneses, antes da participação na na Copa América desse ano. "O Chile vai jogar com 11 kamikazes", disse. Ganharam a competição.