China seduz William Carvalho

Jogador tem proposta para ganhar seis milhões de euros limpos por ano.

Por Mário Figueiredo | 09:09

Um clube chinês apresentou uma proposta a William Carvalho para ganhar seis milhões de euros líquidos por ano, durante quatro temporadas.



A proposta foi apresentada, há algumas semanas, a Simão Carvalho, pai do jogador do Sporting, revelou o agente Paulo Teixeira nas redes sociais. Tal como o Correio da Manhã noticiou, o clima entre o empresário e Bruno de Carvalho está tenso e dificilmente o presidente leonino vai conseguir fazer o jogador renovar o seu contrato.



O objetivo do líder sportinguista é levar William Carvalho a assinar um novo vínculo (o atual é válido até 2020) e aumentar a cláusula de rescisão de 45 para 60 milhões de euros. Números incomportáveis até para os chineses.



Segundo o CM apurou, Bruno de Carvalho tem recusado renovar a carta de compromisso ao jogador, documento que seria suficiente para transferir o jogador para a China já em janeiro. Nessa carta, William e os seus responsáveis pretendem que fique claro que o clube vende o médio por 35 milhões de euros (30 para o clube, cinco para o atleta). Uma guerra longe de acabar.



Conflito Simão-Bruno

Simão Carvalho, pai de William Carvalho, está em guerra com o presidente leonino desde que foi abortada a transferência do médio para Inglaterra. Essa guerra tem dificultado a renovação de contrato do jogador, que tem mercado na China e em Inglaterra.



West Ham dá 35 milhões

O West Ham fez uma proposta de 35 milhões de euros por William Carvalho no final da temporada. Bruno de Carvalho aceitou o valor para a transferência, mas exigiu o pagamento em 12 meses. O ingleses queriam em pelos menos 24.



Bruno ataca Salvador e Vieira

Bruno de Carvalho comentou a entrevista de António Salvador, presidente do Sp. Braga, comparando-o a Luís Filipe Vieira, líder do Benfica. "Até gosto do Salvador.

Apenas não tenho construções de milhões a meias com ele, como tem Vieira, nem um agente em comum [Jorge Mendes]". Já no pavilhão João Rocha, nas entregas de emblemas aos sócios, avisou: "Cuidado, que sabemos muito mais... Muito tem sido dito, mas há muito guardado."