China tenta Mitroglou

Ainda assim, com uma condição: teria de ser encontrada uma alternativa, em tempo útil, no plano desportivo. O que não será de todo fácil, tendo em conta o peso específico do avançado grego na produção da equipa: 15 golos em 28 jogos.

A poucos dias do fecho do mercado de inverno (31 de janeiro), volta a ganhar corpo a possibilidade de Mitroglou, avançado do Benfica, ser negociado para um clube da Liga chinesa.O avançado grego já mostrou, no decorrer deste mês, intenção de se manter na Luz, ainda que não tenha recusado liminarmente a possibilidade de trocar a Europa pela Ásia.Contudo, osabe que se uma eventual proposta na ordem dos 40 milhões de euros chegar aos escritórios da SAD do Benfica (já houve uma abordagem na ordem dos 30 milhões, rejeitada), o negócio faz-se.