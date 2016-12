Chineses avançam proposta milionária para Quaresma

Ricardo Quaresma termina contrato com o Besiktas no final da época





Aos 33 anos, pode ser a última oportunidade de Ricardo Quaresma para firmar um contrato milionário.

Ricardo Quaresma (Besiktas) recebeu nos últimos dias uma proposta milionária de um clube chinês de seis milhões de euros por ano em ordenados.Depois de o clube turco ter oferecido uma proposta de renovação, o extremo português tem-se mostrado algo reticente em prolongar o vínculo com a equipa de Istambul, uma vez que os valores apresentados pelos chineses são sensivelmente o dobro daquilo que atualmente ganha no Besiktas.O diário turco ‘FotoMac’ vai mais longe e garante mesmo que esta será a última temporada do internacional luso em Istambul.