Chineses chumbam Jiménez

Raúl Jiménez, avançado mexicano do Benfica, podia ganhar perto de 7,5 milhões de euros no futebol chinês

CM sabe que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, ainda está na China e tentou até ao último instante fechar a mudança de Jiménez (25 anos), por um valor perto de 50 milhões de euros. À espera do mexicano estava um salário a rondar os 7,5 milhões de euros por ano.



Raúl Jiménez, avançado do Benfica, esteve a um passo do Tianjin Quanjian, mas o clube chinês viu-se obrigado a recuar na transferência, segundo Shu Yuhui, presidente do clube."Há alguns dias, o Jorge Mendes veio a Tianjin. Ainda ontem [terça-feira] estávamos preparados para contratar dois jogadores, o preço e os salários estavam discutidos. Eram Falcão e Jiménez. Os dois atletas estavam prontos para assinar, mas depois recebemos o aviso, as restrições nos salários e no número de jogadores estrangeiros", explicou à Tianjin TV.A federação chinesa anunciou que vai limitar o número de três estrangeiros por jogo, de forma a travar as transferências milionárias que os clubes têm protagonizado nos últimos meses.