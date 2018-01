Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chineses dão 20 milhões por Samaris

Vários clubes cobiçam o médio. Benfica estuda proposta.

Por Pedro Neves de Sousa | 08:53

Samaris deve sair do Benfica, já neste mês, por 20 milhões de euros. O destino é a China, apurou o CM.



O médio grego, de 28 anos, é cobiçado por vários clubes chineses, entre eles o Tianjin Quanjian, que está na frente da corrida.



A SAD do Benfica, em janeiro de 2017, exigiu ao Zenit 25 milhões pelo passe do jogador (contrato até 2019 e cláusula de rescisão de 45 milhões de euros). Mas agora aceita baixar para os 20 milhões, sabe o CM. Essa é a fasquia que Luís Filipe Vieira estabeleceu para libertar o jogador.



A SAD do Benfica reconhece que o médio desvalorizou desde então, principalmente esta época. Samaris tem sido pouco utilizado e está na lista de transferíveis. O médio pode rumar já para a China.



O único mercado interessado, neste momento, e com capacidade financeira para pagar o que o Benfica exige por Samaris.